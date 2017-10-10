"Арсенал" стал партнером PES 2018

Футбольный клуб "Арсенал"​ подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки английской команды получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам PES 2018 узнавать их по особенному стилю движений. Также в игре будет детально воспроизведен стадион "Сан-Сиро", на котором будут слышны реалистичные кричали фанатов "россонери".

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Арсенала".

Напомним, в прошлом месяце партнерами PES 2018 стали миланские клубы "Милан" и "Интер".