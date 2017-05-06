12:46 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Акинфеев, Вернблум и Гончаренко пожелали удачи киберфутболисту "Тимону" на региональном финале FIFA Ultimate Team

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Футболисты ЦСКА Игорь Акинфеев и Понтус Вернблум, а также главный тренер команды Виктор Гончаренко пожелали удачи киберфутболисту армейцев Андрею "Timon" Гурьеву удачи на предстоящем региональном финале FIFA Ultimate Team. Матчи турнира, на который россиянин отобрался благодаря победе в чемпионате РФПЛ, состоятся сегодня. На групповом этапе противостоять "Тимону" будут немец "Cody", француз "PSG Daxee" и француз "Herozla".

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