Акинфеев получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока матча

В FIFA 18 в режиме "Чемпионат мира-2018​" были добавлены пять новых MOTM-карточек по итогам вчерашних матчей 1/8 финала мирового первенства. Карточку лучшего игрока с общим рейтингом 85 OVR получил вратарь сборной России Игорь Акинфеев, отразивший 2 удара в серии пенальти во встрече с Испанией (1:1, 4:3 - пен.). Также MOTM-карточки получили испанец Иско, датчанин Каспер Шмайхель и хорваты Иван Ракитич и Даниэль Субашич.

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