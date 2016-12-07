20:49 | КЕРЛИНГ

Международная федерация керлинга не собирается отменять мероприятия в России

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Международная федерация керлинга планирует продолжать организацию мероприятий в России, несмотря на санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Сегодня МОК объявил о продлении санкций в плане проведения международных соревнований, наложенных на Россию в связи с допинговыми скандалами.

 
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– Мы уже провели в 2016 году чемпионат мира в Казани в дисциплине микст, – цитирует ТАСС представителя пресс-службы организации. – На следующий год у нас не планируются мероприятия, однако мы не собираемся что-либо отменять в будущем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3851149

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