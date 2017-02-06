Кейт Кейтнесс: "За путевки на Олимпийские игры-2018 будет настоящая битва"

Президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс уверена, что квалификационные турниры на Олимпийские игры-2018 пройдут на высоком уровне. По ее словам, за путевки на Игры будет настоящая битва.

Ранее сообщалось, что мужские и женские квалификационные турниры на Олимпийские игры пройдут с 5 по 10 декабря в Чехии.

- Я рада подтвердить, что квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдет в городе Пльзень в Чехии, - приводит пресс-служба Федерации керлинга России слова Кейтнесс. - Я не сомневаюсь, что Ассоциация керлинга Чехии сделает все, чтобы этот турнир прошел на самом высоком уровне. Я думаю, что нас ждет настоящая битва за последние две путевки на Игры, ведь каждая сборная хочет выступить на самых главных соревнованиях в своей спортивной карьере.

Сборные, завоевавшие золотые и серебряные медали, отправятся на Игры-2018 в Пхенчхан. Напомним, в квалификационном турнире примут участие те команды, которые не смогли завоевать необходимое количество очков, выступавшие на чемпионатах мира в 2016 и в 2017 году.

Квалификационные турниры на Олимпийские игры-2018 пройдут в Чехии с 5 по 10 декабря