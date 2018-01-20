Дмитрий Свищев: "Надеюсь, керлингисты не попали в число 111 отстраненных"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что ему не известно о том, будут ли спортсмены его федерации отстранены от Олимпиады-2018. Свищев также выразил надежду, что керлингисты не попали в число 111 отстраненных.

– Вчера вечером стало известно об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Есть ли спортсмены вашей федерации в этом списке?

– Я надеюсь, что никого из наших не отстранили.

– Пока никакие данные об этом в вашу федерацию не поступали?

– Да, мы не знаем данных. Могу сказать одно: те спортсмены, которые у нас собрались на Олимпиаду, не участвовали в сочинских Играх. Насколько мне известно, отстранили только тех, кто выступал в Сочи и тех ребят, кто был заподозрен в допинговых проблемах. Команды Виктории Моисеевой и Крушельницкого с Брызгаловой, которые отобрались, не входят ни в одну из этих групп спортсменов и нигде не фигурировали. Все-таки надеюсь, что наши спортсмены не попали в число 111 отстраненных. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что 19 января поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Имена дисквалифицированных и причины наказания при этом не озвучены.