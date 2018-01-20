Дмитрий Свищев: "Надеюсь, керлингисты не попали в число 111 отстраненных"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что ему не известно о том, будут ли спортсмены его федерации отстранены от Олимпиады-2018. Свищев также выразил надежду, что керлингисты не попали в число 111 отстраненных.
– Вчера вечером стало известно об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Есть ли спортсмены вашей федерации в этом списке?
– Я надеюсь, что никого из наших не отстранили.
– Пока никакие данные об этом в вашу федерацию не поступали?
– Да, мы не знаем данных. Могу сказать одно: те спортсмены, которые у нас собрались на Олимпиаду, не участвовали в сочинских Играх. Насколько мне известно, отстранили только тех, кто выступал в Сочи и тех ребят, кто был заподозрен в допинговых проблемах. Команды Виктории Моисеевой и Крушельницкого с Брызгаловой, которые отобрались, не входят ни в одну из этих групп спортсменов и нигде не фигурировали. Все-таки надеюсь, что наши спортсмены не попали в число 111 отстраненных. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, что 19 января поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Имена дисквалифицированных и причины наказания при этом не озвучены.
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:49
Andre_Saratov
Нет такой команды Фоминой. И команда Сидоровой сейчас слабее Моисеевой. Это объективно.
14:46
Анти жив
А ларчик то просто открывался, вот оказывается почему команда Фоминой так уверенно проиграла отбор на олимпиаду. Дыма без огня не бывает.
14:28