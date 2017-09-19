Зебина грозит 1,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов

Бывший защитник "Ювентуса" Джонатан Зебина, в понедельник представший перед судом в Авиньоне за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиона евро, может быть осужден на 1,5 года, сообщает Lea Dauphune Libere. Такой срок потребовал прокурор, решение по делу 39-летнего французского игрока будет вынесено 16 октября.

Напомним, в составе "Ювентуса" Зебина трижды выиграл чемпионат Италии, а также стал обладателем Суперкубка Италии. Помимо туринского клуба он играл за "Канн", "Кальяри", "Рому" "Брешиа", "Брест","Тулузу" и "Арль-Авиньон". В 2014 году защитник завершил в 2014 году.