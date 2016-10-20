Виталий Мутко: "В российском спорте еще много проблем"

Экс-министр спорта России Виталий Мутко, назначенный вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт, молодежную политику и туризм, отметил, что в спорте еще много проблем. Однако, по его словам, построена хорошая база и можно двигаться вперед.

– Надо заниматься, впереди очень много событий. Это и Олимпиада 2018 года, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – В целом, думаю, будем двигаться в этом направлении. Новый министр спорта, команда знают, что делать. Отношения с федерациями, олимпийскими федерациями приличные. В целом тренд такой, что обозначил Президент на совете, – повышение ответственности общественных организаций, олимпийского комитета. Здесь большой путь. В том числе подготовка кадров. Это некий этап мы завершили. Спорт – это уже отрасль, система. Сказать, что здесь все идеально, конечно, нельзя. Еще много проблем: и кадры, и развитие некоторых видов спорта. Но этап закончился. Сейчас очень хорошая база, чтобы двигаться дальше.

Надеюсь, и новый министр назначенный, и министерство будут продолжать в сотрудничестве с ОКР, федерациями, региональными органами власти эту работу.