15:38 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "В российском спорте еще много проблем"

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Экс-министр спорта России Виталий Мутко, назначенный вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт, молодежную политику и туризм, отметил, что в спорте еще много проблем. Однако, по его словам, построена хорошая база и можно двигаться вперед.

– Надо заниматься, впереди очень много событий. Это и Олимпиада 2018 года, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – В целом, думаю, будем двигаться в этом направлении. Новый министр спорта, команда знают, что делать. Отношения с федерациями, олимпийскими федерациями приличные. В целом тренд такой, что обозначил Президент на совете, – повышение ответственности общественных организаций, олимпийского комитета. Здесь большой путь. В том числе подготовка кадров. Это некий этап мы завершили. Спорт – это уже отрасль, система. Сказать, что здесь все идеально, конечно, нельзя. Еще много проблем: и кадры, и развитие некоторых видов спорта. Но этап закончился. Сейчас очень хорошая база, чтобы двигаться дальше.

Надеюсь, и новый министр назначенный, и министерство будут продолжать в сотрудничестве с ОКР, федерациями, региональными органами власти эту работу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161020/1111065860.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PAPAZOL_

разгонят скоро этот минспорт, превратят их в комитет.....

16:30

eyeman

Ой, какой бред... Этап завершили, двигаться дальше, повышать ответственность...

15:53

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