Виталий Мутко: "Минспорта критикуют те, кто живет в параллельном мире"

Министр спорта России Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" высоко оценил работу своего ведомства. По словам главы российского спорта, организации удалось выполнить задуманное на 98 процентов.

– Прокомментируйте информацию о возможной реорганизации Министерства спорта.

– Каждый подает, как ему хочется. Ха-ха. Вы наверняка уже прочитали слова пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова. Мне нечего добавить. Просто возьмите и прочитайте. На самом деле президент говорил о другом. Об усилении роли спорта и физической культуры. О здоровье нации. О том, чтобы в правительстве усилить курирование.

А дальше мы додумываем, выходим, даем комментарии.

Считаю, отрасль работает очень эффективно. Она на подъеме. Как нас учат – KPI! Наша ФЦП признана одной из самых эффективных. Реализовано 98% того, что наметили.

Найдите другую такую отрасль – мы два раза в год проводим совет при Президенте РФ! После этого выходят поручения президента! И все советы за эти годы были очень эффективны. Найдите другую отрасль, где мы лидеры! Мы до 2021 года абсолютно заняты в плане крупных турниров. Это Кубок конфедераций-2017, чемпионат мира-2018, чемпионат мира по биатлону в Тюмени, чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге, Универсиада, дальше задумываемся о турнирах по волейболу и баскетболу.

Нас критикуют те, кто живет в параллельном мире. Мы выиграли что-то, а люди говорят: "Ха! Да победили-то натурализованные спортсмены!" Построили мы объект. А наши критики говорят: "Ха! Да там украли!"

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