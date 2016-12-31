Виталий Минаков: "Думаю, нападение на Мирзаева не было спланированным"

Российский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом дивизионе Bellator, Виталий Минаков поделился мнением, что нападение на его партнера по команде "Eagles MMA Team" Расула Мирзаева не было спланированным заранее. Ранее стало известно, что Мирзаева расстреляли из пневматического пистолета и несколько раз ударили битой.

– Я не знаю подробностей инцидента, потому что сам узнал о нем из новостей. До Расула я не дозвонился, так что мое мнение основывается только на моем предположении. Я считаю, что скорее всего конфликт между Расулом и нападавшими был спонтанным. Сейчас канун Нового года, на улице можно повстречать пьяных неадекватных людей, которые могут втянуть тебя в неприятности. Мне кажется что-то подобное и произошло. Не думаю, что нападение было спланированным – не похоже. (Сергей ФИШ)