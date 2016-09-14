19:38 | ХРОНИКА

Ветераны "Спартака" помогут семье Безродного

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Ветераны "Спартака" проведут аукцион, средства от которого пойдут на помощь семье Артема Безродного, скончавшегося во вторник в возрасте 37 лет. Среди лотов будет атрибутика из коллекции футболистов.

– Любой уход человека, который младше тебя, воспринимается болезненнее. Трудно представить, что Артема не стало в 37 лет. Он был светлым человеком, пусть ему наверху светит солнце, – сказал Титов. – У Артема остались сын и жена. У ребенка проблемы со здоровьем, необходимо помочь семье в это тяжелое для них время. Поэтому мы решили организовать аукцион, средства от которого пойдут для семьи. (Сергей АСТАХОВ)

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