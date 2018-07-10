В Таиланде началась третья фаза операции по спасению юных футболистов

Начальник объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон сообщил о начале третьей фазы эвакуации юных футболистов, которые оказались заблокированы в частично затопленной пещере. С 23 июня 12 юных футболистов и их тренер заблокированы в частично затопленной пещере Кхао Ланг. 8 июля началась операция по их вызволению, уже спасены 8 человек.

По словам Осоттханакона, 10 июля планируется вытащить на поверхность всех оставшихся детей, а также военнослужащих и врачей, которые были с юными футболистами с момента их обнаружения.

Спасательная операция возобновилась в 7.08 по московскому времени.

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Операция по спасению детской футбольной команды пока идет успешно