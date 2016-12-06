В Санкт-Петербурге скончался школьник, потерявший сознание на уроке физкультуры

Вчера в Санкт-Петербурге произошел трагичный инцидент с участием девятиклассника, сообщает пресс-служба телеканала "Санкт-Петербург". По информации источника, вчера в третьем часу дня одному из учеников коррекционной школы номер 34 Невского района стало плохо на уроке физкультуры. Ребенок потерял сознание, ему быстро оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу. Сегодня утром стало известно, что ребенок скончался в медицинском учреждении. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку.

- У ребенка подготовительная физкультурная группа, поэтому, естественно, сложности со здоровьем определенные были, - отметил замглавы администрации Невского района Санкт-Петербурга Алексей Фошан. - Могли ли они привести к такому исходу, либо нет, говорить преждевременно. Идет разбирательство.