14:43 6 декабря | ХРОНИКА

В Санкт-Петербурге скончался школьник, потерявший сознание на уроке физкультуры

0
0
0

Вчера в Санкт-Петербурге произошел трагичный инцидент с участием девятиклассника, сообщает пресс-служба телеканала "Санкт-Петербург". По информации источника, вчера в третьем часу дня одному из учеников коррекционной школы номер 34 Невского района стало плохо на уроке физкультуры. Ребенок потерял сознание, ему быстро оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу. Сегодня утром стало известно, что ребенок скончался в медицинском учреждении. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку.

- У ребенка подготовительная физкультурная группа, поэтому, естественно, сложности со здоровьем определенные были, - отметил замглавы администрации Невского района Санкт-Петербурга Алексей Фошан. - Могли ли они привести к такому исходу, либо нет, говорить преждевременно. Идет разбирательство.

Дополнительная информация

http://topspb.tv/news/news119706/

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ