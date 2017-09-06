В рамках ВЭФ-2017 состоялся благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда

Более 600 человек приняли участие в забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, прошедшем на острове Русский в рамках третьего Восточного экономического форума. Благотворительный забег проводится с целью привлечения внимания к делу сохранения популяций редких видов диких животных, а также популяризации здорового образа жизни и активного отдыха.

На дистанции 1 км и 5 км вышли участники Форума, жители Приморского края, а также знаменитые спортсмены – победитель Олимпиады-2016 по современному пятиборью Александр Лесун, 14-кратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль, 5-кратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

В церемонии открытия забега принял участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, который позже преодолел дистанцию в 5 км.

"Деловой стиль и здоровый образ жизни совмещать нужно обязательно. Это уже не первый Форум с действительно большой спортивной программой. Вместе с фондом "Росконгрессом" мы подготовили во Владивостоке целый ряд спортивных событий, в том числе в деловой программе Восточного экономического форума", – рассказал Павел Колобков.

Победителями забега на 1 км стали жители Приморского края Алина Строкова и Егор Маськин. Дистанцию в 5 км выиграли Дарья Степкова и Роман Исаев.