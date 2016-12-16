Тина Канделаки: "У англичан идеальная модель: один матч бесплатный, остальные – плати и выбирай"

Генеральный продюсер холдинга "Матч" Тина Канделаки в интервью "Бизнес Online" призналась, что считает способ подачи контента в Англии лучшим. По ее словам, подотчетные ей каналы пока только лишь выстраивают интерес к внутренним спортивным турнирам.

– У вас есть какая-то модель из международных каналов, к которой вы стремитесь, образец какой-то?

– Сейчас рано об этом говорить, так как в нашей стране смотрят спорт по-своему. Например, англичане делают так: у них на федеральном канале идет основной матч, а дальше параллельно идут четыре матча в одно и то же время. Плати – выбирай. Вот это, конечно, идеальная модель. Понятно, что ты основным бесплатным событием промоутируешь сам контент, жанр, вид спорта; дальше люди покупают в этом виде спорта разные матчи. У нас немного другая экономическая ситуация, связанная с имеющимся на сегодня уровнем доходов населения и готовностью платить за контент в целом, но мы к этой модели движемся.

– Кстати, бесплатно бывает и в Англии?

– Бесплатно идет один матч в туре, а дальше идут параллельно четыре уже за деньги. У них вся эта модель выстроена за счет показа большим объемом внутреннего спорта, который идет с большими цифрами и большими спонсорскими деньгами. А где у нас внутренний спорт? Мы только-только интерес к внутренним турнирам выстраиваем и формируем: у нас идет футбол, у нас идут хоккей, биатлон, бои. Мы уже с точки зрения узнавания баскетболистов сумели добиться успеха, а кто до этого знал Моню, кто знал Хряпу? Мозгова-то не каждый спортивный болельщик знает.

– Кто интересуется спортом, тот знает.

– Кто знает? Спортивная журналистика – нишевая, локальная. Если речь идет о локальном, нишевом канале, желательно тематическом, желательно платным, то нет проблем, конечно, все будут знать Мозгова. Но когда речь идет о федеральном канале, когда у тебя показывают Мозгова, а на Первом канале – Максима Галкина или Ивана Урганта, ты понимаешь, что люди, которые в принципе могли бы посмотреть Мозгова, могут переключиться на Ивана Урганта только потому, что он более известен на сегодняшний день.