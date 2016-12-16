14:45 16 декабря | ХРОНИКА

Тина Канделаки: "У англичан идеальная модель: один матч бесплатный, остальные – плати и выбирай"

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Генеральный продюсер холдинга "Матч" Тина Канделаки в интервью "Бизнес Online" призналась, что считает способ подачи контента в Англии лучшим. По ее словам, подотчетные ей каналы пока только лишь выстраивают интерес к внутренним спортивным турнирам.

– У вас есть какая-то модель из международных каналов, к которой вы стремитесь, образец какой-то?

– Сейчас рано об этом говорить, так как в нашей стране смотрят спорт по-своему. Например, англичане делают так: у них на федеральном канале идет основной матч, а дальше параллельно идут четыре матча в одно и то же время. Плати – выбирай. Вот это, конечно, идеальная модель. Понятно, что ты основным бесплатным событием промоутируешь сам контент, жанр, вид спорта; дальше люди покупают в этом виде спорта разные матчи. У нас немного другая экономическая ситуация, связанная с имеющимся на сегодня уровнем доходов населения и готовностью платить за контент в целом, но мы к этой модели движемся.

– Кстати, бесплатно бывает и в Англии?

– Бесплатно идет один матч в туре, а дальше идут параллельно четыре уже за деньги. У них вся эта модель выстроена за счет показа большим объемом внутреннего спорта, который идет с большими цифрами и большими спонсорскими деньгами. А где у нас внутренний спорт? Мы только-только интерес к внутренним турнирам выстраиваем и формируем: у нас идет футбол, у нас идут хоккей, биатлон, бои. Мы уже с точки зрения узнавания баскетболистов сумели добиться успеха, а кто до этого знал Моню, кто знал Хряпу? Мозгова-то не каждый спортивный болельщик знает.

– Кто интересуется спортом, тот знает.

– Кто знает? Спортивная журналистика – нишевая, локальная. Если речь идет о локальном, нишевом канале, желательно тематическом, желательно платным, то нет проблем, конечно, все будут знать Мозгова. Но когда речь идет о федеральном канале, когда у тебя показывают Мозгова, а на Первом канале – Максима Галкина или Ивана Урганта, ты понимаешь, что люди, которые в принципе могли бы посмотреть Мозгова, могут переключиться на Ивана Урганта только потому, что он более известен на сегодняшний день.

Дополнительная информация

https://www.business-gazeta.ru/article/331983

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КОММЕНТАРИИ (11)
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механик39

Канделаки заявила ,что в Англии ее бы уже давно с треском выгнали с телеканала ,но у нас свой путь .

15:38 17 декабря

PitersS

Не будем об Англии-скажем о Матче. Смотреть биатлон с тролем Губерниевым, уже, тошно. Его слушать все равно, что есть большой столовой ложкой дешевый кремовый торт-организм не принимает, а тебе толкают и толкают в рот. На примере Губерниева скажу, что и весь звуковой контент такого же рода. Черданцев в футболе-несет как помело, что в голову придет, только паузы не делать, потому что задуматься ни он не может, ни другим не даст. Весь подбор журналистов сделан с упором на безответственный треп, который хорош под пиво или бокал вина в компании с девушками где-нибудь в пивбаре или клубе, где понты и приколы заменяют вдумчивость и анализ, а спорт не видится в их комментариях делом серьезным и всегда трагичным для проигравших, а веселым пикникчком, с прибаутками и приколами. Возьмем, все же Англию- там сидит несколько комментаторов и журналистов и видно, что серьезно говорят о серьезном деле. А у нас пошкодить на экран вылезают, себя на фоне спорта подемонстрировать.

18:20 16 декабря

Flo

Черт побери и ведь много есть интересных мыслей (ну я так думаю) по поводу правильной монетизации спортивных трансляций полезных и для ТВ каналов и для спорта (что важнее) но почему то неотвязно крутится - на парапарпа - са -парапара- са - парапара...

17:20 16 декабря

Slim Taller

Мне и бесплатно не хочется смотреть "Реклам ТВ".А уж если разговор зайдёт об оплате,так он и даром не нужен.В наш век сотни каналов мечтают,что-бы их смотрели за показ рекламы.

16:05 16 декабря

shpasic

а ещё у меня от этого вашего Матч ТВ телевизор сгорел - не выдержал профессионализма комментаторов. не шучу, ещё неделю назад как вырубился.

15:51 16 декабря

shpasic

кстати, когда уже запустят сериал "Великолепный век" на МатчТВ? жду-недождусь, а потом ещё Губерниев бы с Соней Тартаковой и Марией Орзул обсуждали бы всё в подробностях! по-моему, у этого будет отличный рейтинг!

15:45 16 декабря

Bache Gabrielsen

Да нужен кому этот футбол... Пусть пролетарии на стадионы ходят :)

15:36 16 декабря

mikeV

"люди, которые в принципе могли бы посмотреть Мозгова, могут переключиться на Ивана Урганта только потому, что он более известен"... Ужас...

15:27 16 декабря

lokofanat

А как вам такая модель, госпожа Канделаки- один матч бесплатный, за матчи с комментаторами Казанцевым и Геничем плачу я, а за матчи с комментаторами Елагиным и Черданцевым канал платит мне. По-моему, справедливо!

15:15 16 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

У нас тоже была "идеальная модель", пока какой-то СПОНСОР не продвинул свою любовницу в "генеральные пepдюсcсёры"...

15:14 16 декабря

shpasic

Тина Гивиевна, я Вам придумал модель ещё лучше: бесплатно только программа "Все на Матч", а за остальное - пусть платят. а ещё лучше - автоматически вычитать из доходов россиян, ну, к какому-нибудь налогу добавить, например. кстати, отдельное спасибо за фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном - смотрел их лет двадцать назад на даче, когда больше нечего было смотреть по доступным каналам)

15:01 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ