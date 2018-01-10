Скончался известный болельщик "Торпедо" и народный артист Михаил Державин

Актер, народный артист РСФСР и известный болельщик "Торпедо" Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Московского академического театра сатиры. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. О дате прощания и похорон будет известно позднее.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. В 1954 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, после чего его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В кино Державин впервые снялся в 1956 году, в 1969-м он перешел в Театр сатиры, в котором сыграл множество ролей.

За свою жизнь артист был награжден несколькими орденами. Державин увлекался спортом и был болельщиком московского "Торпедо".