Сахалин готов провести зимние игры "Дети Азии"

Сахалинская область готова в 2018 году провести зимние игры "Дети Азии", сообщает ТАСС. Делегация организаторов прибыла в регион, где осмотрела инфраструктуру. По мнению главы международного комитета игр Дмитрия Глушко, Сахалин – единственный реальный претендент на проведение соревнований. В Якутске, где проходят летние игры, нет соответствующей инфраструктуры.

Отметим, игры "Дети Азии" - единственный проект в России, который проводится под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. Следующие летние игры в 2020 году будут проведены в Улан-Баторе (Монголия), а затем, в 2024 году, вернутся в Якутск. Игры проводятся в Якутии с 1996 года.