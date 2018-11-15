Российские олимпийцы приняли участие в откровенном проекте

Олимпийский комитет России запустил серию видео-интервью с участием звезд спорта.

Проект под названием "Натуральная правда" состоит из 24 видеороликов восьми представителей разных видов спорта. Натуральную правду о себе они рассказывают в натуральном образе. Красота внутренняя и красота внешняя, а между ними – искренний монолог о стремлении к совершенству, победе, самопознанию через вызовы каждого дня. Вызовы, с которыми все из нас сталкиваются, но не каждый может их принять. Эти спортсмены смогли. И добились в своей жизни многого.

В проекте на сайте Team Russia приняли участие бронзовый призер ОИ-2016 по спортивной гимнастике Давид Белявский, обладательница серебряной медали Рио-2016 по велоспорту на треке, Анастасия Войнова, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане в шорт-треке Семен Елистратов, серебряный призер Олимпийских игр-2016 по вольной борьбе Валерия Коблова, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по хоккею Анна Пругова, вице-чемпионка мира по керлингу Анна Сидорова, серебряный призер Игр-2018 в фигурном катании Дмитрий Соловьев и двукратный чемпион Европы – Олег Чен, , трехкратный вице-чемпион мира тяжелой атлетике.

– С вызовом каждого дня постоянно сталкивается любой человек, – отметил руководитель Службы информации ОКР Константин Выборнов. - И принимает для себя решение – идти вперед или отступить, бороться или сдаться, опустить руки или, стиснув зубы, стремиться к преодолению. Порой нам не хватает уверенности или силы, а иногда просто веры в себя и вдохновения… А теперь просто посмотрите и послушайте некогда точно таких же, как мы с вами, обычных людей, сумевших сегодня стать настоящими большими личностями и чемпионами в своем деле. Каждый из восьми участников проекта немного обнажит перед вами свою душу. А это зачастую сделать куда сложнее, чем обнажить тело. Особенно если без пафоса и ненужной наигранности. Но они это сделали. По-человечески. И по-чемпионски. Рассказав про то, что большая цель всегда состоит из целей поменьше, но достижение каждой из них – это преодоление и смелость принять вызов каждого дня. Научишься вызовов не бояться – и у тебя обязательно найдутся силы для самого главного в жизни. А преодоленные трудности сделают твою победу только ярче.