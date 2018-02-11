19:01 | ХРОНИКА

РФС и ФХР выразили соболезнования родным жертв авиакатастрофы в Подмосковье


Российский футбольный союз и Федерация хоккея Россия на официальных страницах в Твиттере выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

Самолет "Ан-148" с 71 человеком на борту разбился в воскресенье после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. По словам агента Шуми Бабаева, на борту была девушка хоккеиста  "Адмирала"  Сергея Ильина Дарья Толмасова.

 

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