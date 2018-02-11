РФС и ФХР выразили соболезнования родным жертв авиакатастрофы в Подмосковье

Российский футбольный союз и Федерация хоккея Россия на официальных страницах в Твиттере выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

Самолет "Ан-148" с 71 человеком на борту разбился в воскресенье после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. По словам агента Шуми Бабаева, на борту была девушка хоккеиста "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова.

11 февраля после взлета из аэропорта "Домодедово" потерпел крушение самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва – Орск. На борту находился 71 человек, выживших в крушении нет.



ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.https://t.co/OMjaXpW9zO – Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2018 г.