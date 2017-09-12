Решение о дисквалификации российского пауэрлифтера за футболку с Путиным отменено

Президент Федерации пауэрлифтинга России Геннадий Ходасевич заявил, что решение Международной федерации пауэрлифтинга (IPF) о дисквалификации занимающегося пауэрлифтингом российского паралимпийца Владимира Балынца за демонстрацию футболки с изображением Президента России Владимира Путина было отозвано после извинения со стороны ФПР.

- После того, как закончился турнир, мне из IPF поступило письмо с фото Балынца, демонстрирующего футболку, и решением о его дисквалификации в связи с этим, - приводит "Интерфакс" слова Ходасевича. - Я извинился, мне ответили, что решение о дисквалификации отозвано, дисциплинарный комитет еще раз рассмотрит и примет решение, думаю, будет сделано предупреждение или замечание. Для России демонстрация футболки с президентом - это нормальное явление, проявление патриотизма, а для них - "красная тряпка", у них прописано, что политика и спорт несовместимы.

Сегодня появилась информация, что IPF дисквалифицировала Балынца после того, как на церемонии награждения на чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии он продемонстрировал футболку с изображением Путина. Балынец одержал победу на чемпионате, который проходил в августе. Показав футболку с изображением главы государства, он нарушил статью регламента IPF, запрещающую демонстрацию политических и религиозных символов. Федерация приняла решение отстранить Балынца от международных соревнований до конца 2017 года.

Балынец - многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2012 году он завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Лондоне.