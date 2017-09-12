Российского пауэрлифтера дисквалифицировали за демонстрацию футболки с Путиным

Пауэрлифтер Владимир Балынец был отстранен от международных паралимпийских соревнования за свой поступок в августе на чемпионате Европы, сообщает официальный сайт Международной федерации пауэрлифтинга. 32-летний спортсмен стал чемпионом по классическому жиму лежа и на пьедестале расстегнул куртку, продемонстрировав футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Балынец был дисквалифицирован до конца 2017 года за нарушение статьи 3,4 регламента федерации, которая запрещает демонстрацию политических и религиозных символов. Сам спортсмен признает свою ошибку, отметив, что был плохо знаком с положениями соревнований.