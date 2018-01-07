"РЕН ТВ": С телефона Аршавиной стюардессе начали приходить угрозы

Стюардессе, работавшей на рейсе, с которого сняли жену нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алису, поступило сообщение с угрозами. В тексе от имени сотрудника Следственного комитета утверждается, что она может получить от двух до четырех лет лишения свободы.
В SMS также фигурирует фраза "вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну". Кто именно отправил сообщение с данного номера не известно. Однако при звонке на него отвечала именно Алиса Аршавина.
– Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка, – приводит "Рен" слова Аршавиной. – Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество.
Ранее сообщалось, что Алису Аршавину высадили из самолета перед вылетом рейса из Москвы в Алма-Ату за нарушение правил. Девушка во время рулежки самолета отстегнула ремни безопасности – свой и своей дочери – и начала менять ребенку подгузник.
Жена Аршавина рассказала о том, как ее сняли с рейса за нарушение правил во время замены подгузника
Дополнительная информация
https://ren.tv/novosti/2018-01-07/s-telefona-arshavinoy-styuardesse-aeroflota-nachali-prihodit-ugrozy
rashlim
Где он таких дур находит?
02:37
spetrov
Больше писать на о чем СЭ ? ----- Законный вопрос. Самое время обсудить в российской спортивной прессе процесс смены подгузника женой Аршавина своему ребенку.
00:15
Vittorio-049
Больше писать на о чем СЭ ? Кто она такая? Жена какого-то футболиста ! Есть еще пловцы, гандболисты и т.д. и их жены соответственно. Но.....кто они такие? обычные и не более того граждане\жители страны. Какие могут быть привилегии? Она кто? Выдающийся отечественный ученый? Как правило последние ведут себя довольно скромно. Нарушила, вероятно еще и вела себе вызывающе (королева зр.......я) вот и высадили. И правильно. Ну и о чем речь, о чем писанина? Рекламируете?
00:10
lokofanat
Надеюсь, огласка поможет наказать эту зарвавшуюся дуру-жену футболиста.
00:05
Алекс Ферги
Закусывать надо (С)
23:52 7 января