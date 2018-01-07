"РЕН ТВ": С телефона Аршавиной стюардессе начали приходить угрозы

Стюардессе, работавшей на рейсе, с которого сняли жену нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алису, поступило сообщение с угрозами. В тексе от имени сотрудника Следственного комитета утверждается, что она может получить от двух до четырех лет лишения свободы.

В SMS также фигурирует фраза "вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну". Кто именно отправил сообщение с данного номера не известно. Однако при звонке на него отвечала именно Алиса Аршавина.

– Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка, – приводит "Рен" слова Аршавиной. – Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество.

Ранее сообщалось, что Алису Аршавину высадили из самолета перед вылетом рейса из Москвы в Алма-Ату за нарушение правил. Девушка во время рулежки самолета отстегнула ремни безопасности – свой и своей дочери – и начала менять ребенку подгузник.

Жена Аршавина рассказала о том, как ее сняли с рейса за нарушение правил во время замены подгузника