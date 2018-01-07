23:41 7 января | ХРОНИКА

"РЕН ТВ": С телефона Аршавиной стюардессе начали приходить угрозы

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Стюардессе, работавшей на рейсе, с которого сняли жену нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алису, поступило сообщение с угрозами. В тексе от имени сотрудника Следственного комитета утверждается, что она может получить от двух до четырех лет лишения свободы.

В SMS также фигурирует фраза "вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну". Кто именно отправил сообщение с данного номера не известно. Однако при звонке на него отвечала именно Алиса Аршавина.

– Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка, – приводит "Рен" слова Аршавиной. – Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество.

Ранее сообщалось, что Алису Аршавину высадили из самолета перед вылетом рейса из Москвы в Алма-Ату за нарушение правил. Девушка во время рулежки самолета отстегнула ремни безопасности – свой и своей дочери – и начала менять ребенку подгузник.

Жена Аршавина рассказала о том, как ее сняли с рейса за нарушение правил во время замены подгузника

Дополнительная информация

https://ren.tv/novosti/2018-01-07/s-telefona-arshavinoy-styuardesse-aeroflota-nachali-prihodit-ugrozy

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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rashlim

Где он таких дур находит?

02:37

spetrov

Больше писать на о чем СЭ ? ----- Законный вопрос. Самое время обсудить в российской спортивной прессе процесс смены подгузника женой Аршавина своему ребенку.

00:15

Vittorio-049

Больше писать на о чем СЭ ? Кто она такая? Жена какого-то футболиста ! Есть еще пловцы, гандболисты и т.д. и их жены соответственно. Но.....кто они такие? обычные и не более того граждане\жители страны. Какие могут быть привилегии? Она кто? Выдающийся отечественный ученый? Как правило последние ведут себя довольно скромно. Нарушила, вероятно еще и вела себе вызывающе (королева зр.......я) вот и высадили. И правильно. Ну и о чем речь, о чем писанина? Рекламируете?

00:10

lokofanat

Надеюсь, огласка поможет наказать эту зарвавшуюся дуру-жену футболиста.

00:05

Алекс Ферги

Закусывать надо (С)

23:52 7 января