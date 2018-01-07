Жена Аршавина рассказала о том, как ее сняли с рейса за нарушение правил во время замены подгузника

Супруга нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса рассказала о подробностях инцидента, который прошел на борту самолета Москва-Алма-Аты. По словам девушки, ее сняли с рейса за нарушение правил во время замены подгузника ребенку.
– Мы зашли, сели, было все нормально. Когда капитан сказал, что будет 15 минут задержка, ребенок закапризничал, – приводит "Рен" слова Аршавиной. – И я услышала запах. Соответственно, самолет стоит на полосе, я взяла ее на руки. Стала ее переодевать. Она была, конечно же, вся...
Ребенок обделался. Когда прозвучал сигнал пристегнуть ремни, я не ослушалась. Я сказала, что сейчас домою и одену. Она ко мне подошла второй раз, и мне пришлось надеть памперс. Потому что она сказала: "Я вам приказываю посадить ребенка в таком виде". И я посадила. Она у меня в памперсе абсолютно голая сидит в кресле.
После этого она принесла бумагу, что самолет она разворачивает и мы едем. Милиция когда зашла, они были в шоке. Они думали, что увидят пьяных, дебоширов или еще кого. Милиция предложила как-то решить конфликт.
Дополнительная информация
https://ren.tv/novosti/2018-01-07/zhena-arshavina-rasskazala-kak-ee-snyali-s-reysa-za-narushenie-pravil
Benpb_bl
Услышала запах - так говорить нельзя. Почувствовала запах. Это для shu. Что уж тогда не "увидела запах", или "потрогала запах"?
02:15
Thergothon
Год только начался, а самая важная спортивная новость уже увидела свет!
01:52
shu
rAzI Ivan "Услышала запах" - абсолютно адекватное выражение в данном контексте. Знай и люби родной язык, кэпслочный подросток.
23:40 7 января
man_199rus
Ему везет на "милых дам"
23:39 7 января
crAzI Ivan
"Услышала запах" - жена спортсмена)
23:37 7 января
abs68
Ведет себя действительно хуже пьяной, еще и прессе жалуется, а может она под препаратами какими, причем всегда.
23:32 7 января
Russellmoto
Через переводчик текст скопировали чтоль?))
23:24 7 января