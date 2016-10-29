Расходы по госпрограмме "Физкультура и спорт" в 2017 году вырастут до 88,4 миллиарда рублей

Расходы российского бюджета на реализацию государственной программы "Физическая культура и спорт" в 2017 году увеличатся на 25 миллиардов рублей по сравнению с текущим годом и составят 88,42 миллиарда, сообщает ТАСС.

В 2018 году расходы по этой программе снизятся по сравнению с 2017 годом на 33,97 миллиарда рублей, в 2019 году – на 22,6 миллиарда относительно 2018 года.

В 2016 году на "Физическую культуру и спорт" выделено 63,4 миллиарда рублей.

Наибольшие расходы в 2017 году придутся на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года – они будут увеличены на 23,98 миллиарда рублей и составят 52,34 миллиарда рублей. В 2018 году расходы будут снижены до 21,6 миллиарда рублей.

На реализацию Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в 2017 году планируется потратить на 594,7 миллиона рублей меньше, чем в 2016 году – 7,74 миллиарда рублей, в 2018 году – 6,5 миллиарда рублей. А в 2019 году расходы будут увеличены до 7,74 миллиарда рублей.

"Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации" в 2017 году будет увеличено на 51,7 миллиона рублей в связи с реорганизацией Московской антидопинговой лаборатории в федеральное государственное бюджетное учреждение.