Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что необходимо внедрить систему грантов для перспективных спортсменов на федеральном уровне за счет сокращения финансирования профессионального спорта.

– Следует подумать о поддержке талантливых ребят, – приводит РИА "Новости" слова Путина. – В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне, это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших.

Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования – я уже об этом говорил неоднократно – профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, направляются очень большие и не всегда обосновано.