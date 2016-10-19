18:36 | ХРОНИКА

Путин надеется, что назначение Колобкова поможет контактам с мировыми спорторганизациями

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Президент России Владимир Путин рассчитывает, что будущий министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков наладит контакты с международными спортивными организациями, информирует ТАСС.

Сообщается, что на встрече с главой государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил кандидатуру Колобкова на должность министра спорта, отметив, что тот имеет хороший опыт работы на позиции замминистра, а также является олимпийским чемпионом. Президент уточнил – по какому виду спорта и, узнав, что речь идет о фехтовании, с улыбкой обратился к Колобкову: "Будем надеяться, что это поможет вам в текущей работе и в контактах с международными спортивными организациями".

Отметим, что среди крупных международных спортивных чиновников, являющихся бывшими фехтовальщиками, можно назвать главу МОК Томаса Баха – олимпийского чемпиона 1976 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3717859

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