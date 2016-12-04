Под Ханты-Мансийском попал в ДТП автобус с детской командой по акробатике

Автобус с детской спортивной командой по акробатике попал в крупное ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает РИА Новости. Авария произошла на 926-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, где столкнулись автобус, два легковых автомобиля и грузовик. По предварительной информации, погибли десять человек, из них – девять детей.

По официальным данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, погибли восемь человек, в том числе шесть детей. Всего в автобусе ехали более 32 человек, 29 из них – дети. Не исключается, что виновником ДТП был водитель автобуса.