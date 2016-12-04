16:06 | ХРОНИКА

Под Ханты-Мансийском попал в ДТП автобус с детской командой по акробатике

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Автобус с детской спортивной командой по акробатике попал в крупное ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает РИА Новости. Авария произошла на 926-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, где столкнулись автобус, два легковых автомобиля и грузовик. По предварительной информации, погибли десять человек, из них – девять детей.

По официальным данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, погибли восемь человек, в том числе шесть детей. Всего в автобусе ехали более 32 человек, 29 из них – дети. Не исключается, что виновником ДТП был водитель автобуса.

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20161204/1482797001.html

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