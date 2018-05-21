Павел Колобков: "Работа в тандеме с Голодец будет плодотворной и творческой"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что совместная работа с вице-премьером Ольгой Голодец будет не только плодотворной, но и творческой. В понедельник Голодец, которая на должности вице-премьера будет отвечать за культуру и спорт, представила Колобкова в министерстве спорта.

- Надеюсь, что вместе с вами в нашем тандеме мы решим очень важные задачи. Министерство готово к их решению, - цитирует "РИА Новости" Колобкова. - Если серьезно, то я думаю, что женский взгляд на спорт только поможет нашей отрасли, и наша работа в тандеме будет не только плодотворной, но и творческой.

Впереди укрепление спортивных позиций на международной арене, подъем детского и юношеского спорта, развитие массового спорта, конечно, масса крупных соревнований - ближайшее событие - это чемпионат мира по футболу! Со своей стороны и Минспорт, и я лично, безусловно, готовы сотрудничать, оказывать содействие.

Задача - добиться очень серьезных показателей вовлеченных в занятия массовым спортом – 55 процентов. Это очень высокие цифры, но они достижимы. Необходимо сформировать ответственное отношение людей к своему здоровью и здоровью своих близких. Мы должны создать новые условия и возможности. Это требует вовлечение в работы всех без исключения. И здесь мы очень рассчитываем на вас, на наш тандем.

В области большого спорта: выступления на международных соревнованиях. Тут мы являемся одними из лидеров и хотим сделать так, чтобы результаты соревнований являлись результатом системной работы.