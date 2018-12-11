Павел Колобков: "Белорусские спортсмены в командных видах спорта не будут считаться легионерами"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что белорусские спортсмены, выступающие в командных игровых видах спорта за российские клубы, не будут считаться легионерами.

- Было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут приравниваться с российскими спортсменами и выступать в российских командах, - приводит ТАСС слова Колобкова. - Принято решение в отношении других спортсменов в других видах спорта - футболе, гандболе, баскетболе и ряде других видов спорта. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу.

Председатель правительства Российской Федерации поручил мне решить этот вопрос, и мы его решили. Эта проблема не носит большого глобального характера. Это всего в хоккее 4-5 спортсменов (из Белоруссии). У нас (РФ и Белоруссии) союзный договор, где другие правовые основания и другие правовые решения.

Напомним, ранее белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ.