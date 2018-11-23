Названы возможные причины задержания бывшего начальника ЦСКА

Бывший глава ЦСКА, экс-начальник главного управления по работе с личным составом МО РФ Михаил Барышев подозревается в причастности к многомиллионным взяткам. В четверг он был задержан в Москве.
Возможная причина задержания Барышева - эпизоды, связанные со сторительством спортивных объектов, которое осуществлялось ЦСКА, сообщают "Известия". По другой версии, чиновник мог брать взятки у коммерсантов в связи с проведением в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи.
Барышев возглавлял клуб с 2014 по 2017 год. В мае 2017 года он был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ.
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https://iz.ru/815497/2018-11-23/nazvany-vozmozhnye-prichiny-zaderzhaniia-eks-nachalnika-tcska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop