На олимпийском собрании почтили память жертв катастрофы под Ханты-Мансийском

Глава ОКР Александр Жуков объявил открытым олимпийское собрание, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Из 264 представителей к этому моменту был зарегистрирован 241 человек, что обеспечило необходимый кворум. Голосование по всем вопросам, заявленным в повестку дня, будет проводиться открыто с использованием электронной системы.

Началось собрание с минуты молчания в память жертв автокатастрофы под Ханты-Мансийском. Напомним, 4 декабря в Ханты-Мансийском округе попал в аварию автобус, перевозивший детскую команду по акробатике. В результате аварии погибли 12 человек.