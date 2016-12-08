11:35 | ХРОНИКА

На олимпийском собрании почтили память жертв катастрофы под Ханты-Мансийском

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Глава ОКР Александр Жуков объявил открытым олимпийское собрание, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Из 264 представителей к этому моменту был зарегистрирован 241 человек, что обеспечило необходимый кворум. Голосование по всем вопросам, заявленным в повестку дня, будет проводиться открыто с использованием электронной системы.

Началось собрание с минуты молчания в память жертв автокатастрофы под Ханты-Мансийском. Напомним, 4 декабря в Ханты-Мансийском округе попал в аварию автобус, перевозивший детскую команду по акробатике. В результате аварии погибли 12 человек.

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