МОК и ЕОК помогут Белоруссии экономно провести вторые Европейские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) и Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) помогут Белоруссии организовать и провести вторые Европейские игры с наименьшими финансовыми затратами. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Максима Рыженкова, вся прибыль от проведения этой работы и билетной программы в большей части будет направлена на покрытие расходов турнира. Также в ЕОК готовы взять на себя часть расходов по транспортной логистике.

- ЕОК и МОК выразили готовность пойти навстречу нашим многим пожеланиям, - приводит ТАСС слова Рыженкова. - Мы прикинули, что для Игр в Минске будет достаточно 12 - 15 видов спорта. Соревнования по тем видам спорта, по которым мы придем к консенсусу, в большинстве своем станут лицензионными для Олимпийских игр в Токио-2020, для нас это очень важно, соответствующее понимание есть со стороны ЕОК и МОК.

Мы готовы сделать с ЕОК и МОК совместную маркетинговую программу. Вся прибыль от проведения этой работы, билетной программы в большей степени пойдет на покрытие расходов Игр, а не будет где-то делиться и распространяться. Также с учетом создания в МОК олимпийского телеканала ЕОК будут готовы взять на себя ресурсное сопровождение организации картинки Игр, продажи телевизионных прав и рекламы. Участников вторых Европейских игр мы планируем поселить в студенческую деревню в Минске, которая уже сегодня соответствует всем необходимым критериям. Это позволит значительно сэкономить при организации Игр.



Сегодня было объявлено, что вторые Европейские игры 2019 года пройдут в Минске. Столицей первых Европейских игр в 2015 году был Баку.