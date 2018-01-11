19:50 11 января | ХРОНИКА

Минспорта представило проект приказа о базовых видах спорта на 2018-2022 год

2

Министерство спорта РФ представило проект приказа об утверждении перечня базовых видов спорта на ближайшие четыре года, сообщает официальный портал проектов нормативно-правовых актов.

Приказ "Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2014-2018 годы" должен быть признан утратившим силу. Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на заместителя министра спорта Российской Федерации Сергея Косилова. 

Дополнительная информация

http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=77356

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

NOVZODUM NAMREBUG

А разве у НАС есть ""базовые""??? Любой патриот--болела скажет, что ""аццтой"" идёт по ВСЕМУ спорту... Спасибо мотористу....

20:43 11 января

Петрович50

А я бы лишил наш НИКЧЁМНЫЙ спорт государственного финансирования. А эти средства переключить на ДЕТСКИЙ СПОРТ.

20:09 11 января