Минспорта представило проект приказа о базовых видах спорта на 2018-2022 год

Министерство спорта РФ представило проект приказа об утверждении перечня базовых видов спорта на ближайшие четыре года, сообщает официальный портал проектов нормативно-правовых актов.

Приказ "Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2014-2018 годы" должен быть признан утратившим силу. Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на заместителя министра спорта Российской Федерации Сергея Косилова.