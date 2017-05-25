"Матч ТВ" сделает официальное заявление после скандала с Орловым

Телеканал "Матч ТВ" сделает официальное заявление после скандала, спровоцированного появившимся в интернете фрагментом программы с участием комментатора Геннадия Орлова.

Орлов, согласно видеозаписи, сообщил, что будет выведен за штат спортивного телеканала.

Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx – Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) May 25, 2017

- Сейчас я не буду комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем. Скорее всего, завтра. Но если получиться сегодня, мы не станем его задерживать, – заявили в пресс-службе телеканала. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)