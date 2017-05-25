20:25 | ХРОНИКА

"Матч ТВ" сделает официальное заявление после скандала с Орловым

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Телеканал "Матч ТВ" сделает официальное заявление после скандала, спровоцированного появившимся в интернете фрагментом программы с участием комментатора Геннадия Орлова.

Орлов, согласно видеозаписи, сообщил, что будет выведен за штат спортивного телеканала.

- Сейчас я не буду комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем. Скорее всего, завтра. Но если получиться сегодня, мы не станем его задерживать, – заявили в пресс-службе телеканала. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Геннадий Орлов: "Я выведен за штат "Матч ТВ"? Полная глупость!"

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Уткин за Спартак

Правильно, ГСО слушать - как серпом Владимиру Ильичу по ляльцам.

21:02

funyaka

Диссиденты на кухне?

20:59

)V(ax

Слили дедульку. Но я, почему то, не расстроен))

20:59

Levbereg

Уткин, Елагин, Орлов- вес люди талантливые и не затеряются. Думаю Орлов себе на остаток жизни заработал порядочно денег. Уткин хорошо прозу пишет. А вот Елагина жалко. Голос АПЛ. Но Орлов мужик- не вытерпел и сказал в эфир пока не поздно.

20:58

Нубяшка

а комментировать все будет карпин со слуцким збс

20:57

Константин Срулевич Наумов

Уткина выгнали, а теперь моего любимого Геннадия Орлова. А всё потому, что руководство по блату везде назначается.

20:55

сп@рт@к

Андронов, Дементьев на видео. Снимает Вася Уткин?)

20:50

Virus88

Самый скучный комментатор, с его репортажем и игры скучнее смотрятся

20:46

Medved.

shurik1804 смотрю западные телеканалы и плюю на ОРТ, НТВ, ТНТ и матчтв как и на прочий шлак

20:43

shurik1804

Не несить чушь...не будет матч тв-где спорт будете смотреть???на фед.каналах "давай пожентмся"крутят

20:41

sportbeer

Давно пора....

20:37

dak83r

Орлову давно пора на пенсион.

20:32

футбол>2018

Давно пора разогнать этих промасковских мальчиков вместе с Матч ТВ!!Задолбали уже своей рекламой!!

20:30

shpasic

"Но если получиться сегодня"???? ТЬСЯ!

20:29