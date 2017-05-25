"Матч ТВ" сделает официальное заявление после скандала с Орловым

Телеканал "Матч ТВ" сделает официальное заявление после скандала, спровоцированного появившимся в интернете фрагментом программы с участием комментатора Геннадия Орлова.
Орлов, согласно видеозаписи, сообщил, что будет выведен за штат спортивного телеканала.
Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx– Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) May 25, 2017
- Сейчас я не буду комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем. Скорее всего, завтра. Но если получиться сегодня, мы не станем его задерживать, – заявили в пресс-службе телеканала. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Геннадий Орлов: "Я выведен за штат "Матч ТВ"? Полная глупость!"
Уткин за Спартак
Правильно, ГСО слушать - как серпом Владимиру Ильичу по ляльцам.
21:02
funyaka
Диссиденты на кухне?
20:59
)V(ax
Слили дедульку. Но я, почему то, не расстроен))
20:59
Levbereg
Уткин, Елагин, Орлов- вес люди талантливые и не затеряются. Думаю Орлов себе на остаток жизни заработал порядочно денег. Уткин хорошо прозу пишет. А вот Елагина жалко. Голос АПЛ. Но Орлов мужик- не вытерпел и сказал в эфир пока не поздно.
20:58
Нубяшка
а комментировать все будет карпин со слуцким збс
20:57
Константин Срулевич Наумов
Уткина выгнали, а теперь моего любимого Геннадия Орлова. А всё потому, что руководство по блату везде назначается.
20:55
сп@рт@к
Андронов, Дементьев на видео. Снимает Вася Уткин?)
20:50
Virus88
Самый скучный комментатор, с его репортажем и игры скучнее смотрятся
20:46
Medved.
shurik1804 смотрю западные телеканалы и плюю на ОРТ, НТВ, ТНТ и матчтв как и на прочий шлак
20:43
shurik1804
Не несить чушь...не будет матч тв-где спорт будете смотреть???на фед.каналах "давай пожентмся"крутят
20:41
sportbeer
Давно пора....
20:37
dak83r
Орлову давно пора на пенсион.
20:32
футбол>2018
Давно пора разогнать этих промасковских мальчиков вместе с Матч ТВ!!Задолбали уже своей рекламой!!
20:30
shpasic
"Но если получиться сегодня"???? ТЬСЯ!
20:29