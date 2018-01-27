15:00 | ХРОНИКА

Кудрявцева отдыхает с хоккеистом "Авангарда". Фото

Яна КУДРЯВЦЕВА и Дмитрий КУГРЫШЕВ. Фото instagram.com/
Яна КУДРЯВЦЕВА и Дмитрий КУГРЫШЕВ. Фото instagram.com/
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Известная российская гимнастка Яна Кудрявцева проводит отдых в ОАЭ вместе с нападающим "Авангарда" Дмитрием Кугрышевым. Спортсменка опубликовала с отпуска несколько фотографий в Инстаграме.

 

@dkugi 😎

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) Янв 26, 2018 at 10:25 PST

 

Vsem have a good night✋🏽

Публикация от Dmitry Kugryshev (@dkugi) Янв 25, 2018 at 3:00 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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bvp

Пока Юсупов на сборах.

23:27

alur66

Ну скоро в лицо кулак ей прилетит-в АВАНГАРДЕ мужики только с женщинами воевать могут-на льду-кишка тонка.

17:20