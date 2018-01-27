Кудрявцева отдыхает с хоккеистом "Авангарда". Фото

Известная российская гимнастка Яна Кудрявцева проводит отдых в ОАЭ вместе с нападающим "Авангарда" Дмитрием Кугрышевым. Спортсменка опубликовала с отпуска несколько фотографий в Инстаграме.
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Известная российская гимнастка Яна Кудрявцева проводит отдых в ОАЭ вместе с нападающим "Авангарда" Дмитрием Кугрышевым. Спортсменка опубликовала с отпуска несколько фотографий в Инстаграме.
bvp
Пока Юсупов на сборах.
23:27
alur66
Ну скоро в лицо кулак ей прилетит-в АВАНГАРДЕ мужики только с женщинами воевать могут-на льду-кишка тонка.
17:20