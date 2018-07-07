Хотим много еды и мало домашнего задания. Юные футболисты в пещере Таиланда передали письмо родителям

12 детей из юниорской футбольной команды, заблокированные в пещере Кхао Луанг в Таиланде, передали через спасателей записку для своих родителей, сообщают на своей странице в Фэйсбуке ВМС Таиланда.

Напомним, дети и их тренер пропали без вести 23 июня и были найдены спустя 10 дней в пещере Кхао Луанг, откуда не смогли выбраться из-за сильных дождей. Спасательную операцию по эвакуации группы из затопленной пещеры проводят военные Таиланда, все это время родители живут в палаточном городке около входа в пещеру.

- Когда покинем пещеру, хотим много вкусной еды, - говорится в письме детей. - Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте пока много домашнего задания.

Ранее тренер Эккапол Чантавонг извинился перед родителями детей и пообещал, что сделаешь все возможное для сохранения их жизней и здоровья.