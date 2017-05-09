16:19 | ХРОНИКА

Елена Исинбаева: "На Параде чувствуется мощь и сила нашей армии"

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заметила, что не впервые смотрела Парад Победы с трибуны у стен Кремля.

– Парад я смотрела с трибуны уже второй раз, – заявила Исинбаева. – Было очень приятно вновь наблюдать за тем, как ребята очень слаженно и красиво маршировали. Конечно, наша армия впечатляет – чувствуется сила и мощь. Военная техника тоже поражает и дает уверенность в силе нашей страны.

– Какие чувства испытывали как представитель армейского клуба?

– Очень приятно быть частью ЦСКА и майором Российской армии. Наш начальник (ФАУ МО РФ ЦСКА. – Прим. "СЭ") Михаил Барышев всех нас очень хорошо сплотил, и под его руководством мы прониклись армейским духом. Сегодня гораздо острее чувствуется наша принадлежность к клубу и к армии. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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King's Bounty IIII

Леночка - конфетка. Но, против НАТО не порем...ps Правда, зачем ей пилотка времен ВОВ с кривой звездой ??

16:43

kim-1965

По мощи на парадах, самая сильная и самая впечатляющая армия мира - С. Корейская и Китайская. Если муштру вообще можно назвать мощью. А звездочка у Елены вверх ногами.

16:38

Thomas_Boy_

Вау! Новый селфик от Лены!

16:27