Елена Исинбаева: "На Параде чувствуется мощь и сила нашей армии"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заметила, что не впервые смотрела Парад Победы с трибуны у стен Кремля.
– Парад я смотрела с трибуны уже второй раз, – заявила Исинбаева. – Было очень приятно вновь наблюдать за тем, как ребята очень слаженно и красиво маршировали. Конечно, наша армия впечатляет – чувствуется сила и мощь. Военная техника тоже поражает и дает уверенность в силе нашей страны.
– Какие чувства испытывали как представитель армейского клуба?
– Очень приятно быть частью ЦСКА и майором Российской армии. Наш начальник (ФАУ МО РФ ЦСКА. – Прим. "СЭ") Михаил Барышев всех нас очень хорошо сплотил, и под его руководством мы прониклись армейским духом. Сегодня гораздо острее чувствуется наша принадлежность к клубу и к армии. (Евгений БЕЛОУСОВ)
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВАС! Мира, добра, счастья! Помним и гордимся нашими дедами и прадедами, и благодарим за мир в котором живём! Congratulations with a GREAT VICTORY DAY! Peace, goodness, happiness! We remember and are proud of our grandfathers and great-grandfathers, and we thank for the peace in which we live!
King's Bounty IIII
Леночка - конфетка. Но, против НАТО не порем...ps Правда, зачем ей пилотка времен ВОВ с кривой звездой ??
16:43
kim-1965
По мощи на парадах, самая сильная и самая впечатляющая армия мира - С. Корейская и Китайская. Если муштру вообще можно назвать мощью. А звездочка у Елены вверх ногами.
16:38
Thomas_Boy_
Вау! Новый селфик от Лены!
16:27