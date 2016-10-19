Дмитрий Свищев: "Мутко – опытный чиновник, он точно справится"

Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Виталий Мутко справится на новой должности. Напомним, Виталий Мутко был рекомендован на место вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а его место министра спорта займет олимпийский чемпион фехтовальщик Павел Колобков.

– Думаю, Виталий Леонтьевич точно справится, потому что он опытный чиновник, и организовать работу у него точно получится, – приводит "Р-Спорт" слова Свищева. – Только мы должны все ему помогать, а не строить козни.