14:39 | ХРОНИКА

Дмитрий Медведев: "Тренироваться и отдыхать надо в хороших условиях"

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам  обеспечения условий для подготовки сборных команд России отметил хорошее состояние УТЦ "Новогорск".

- Перед совещанием мы прошли по территории базы в Новогорске, - отметил Медведев. - Хороший центр, хорошая база, есть все, чтобы готовиться, восстанавливаться, проверять свое здоровье и отдыхать.  Это тоже важно, и делать это нужно в хороших условиях. Мы в последнее время стали этому уделять довольно много внимания,  и деньги на это были запланированы в рамках федеральной целевой "Развитие физической культуры и спорта" в размере более 26 миллиардов рублей. За время действия программы было построено 3 новых центра подготовки... Аналогичная  программа принята и на период с 2016 по 2020 год. С прошлого года мы дополнительно страхуем спортсменов, в том числе на выступлениях за рубежом: деньги пойдут и на лечение, и на реабилитацию. (Мария МАРКОВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Господи! Когда у этого чела мозги появятся?

14:47