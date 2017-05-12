Дмитрий Медведев: "Тренироваться и отдыхать надо в хороших условиях"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России отметил хорошее состояние УТЦ "Новогорск".

- Перед совещанием мы прошли по территории базы в Новогорске, - отметил Медведев. - Хороший центр, хорошая база, есть все, чтобы готовиться, восстанавливаться, проверять свое здоровье и отдыхать. Это тоже важно, и делать это нужно в хороших условиях. Мы в последнее время стали этому уделять довольно много внимания, и деньги на это были запланированы в рамках федеральной целевой "Развитие физической культуры и спорта" в размере более 26 миллиардов рублей. За время действия программы было построено 3 новых центра подготовки... Аналогичная программа принята и на период с 2016 по 2020 год. С прошлого года мы дополнительно страхуем спортсменов, в том числе на выступлениях за рубежом: деньги пойдут и на лечение, и на реабилитацию. (Мария МАРКОВА)