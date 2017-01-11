Болт, Роналду и Маррэй - претенденты на звание спортсмена Laureus

Шесть атлетов претендуют на звание спортсмена года по версии Мировой академии спорта Laureus. Ими стали легкоатлеты Усэйн Болт и Мо Фара, теннисист Энди Маррэй, баскетболисты Леброн Джеймс и Стефен Карри и футболист Криштиану Роналду.

Гимнастка Симона Байлз, легкоатлетки Эллисон Феликс и Элейн Томпсон, пловчиха Кэти Ледецки, теннисистка Ангелик Кербер и велогонщица Лора Кенни претендуют на титул спортсменки года.

В номинации "Прорыв года" есть как отдельные спортсмены, так и целые команды: легкоатлеты Алмаз Аяна и Уэйд ван Никерк, гонщик "Формулы-1" Нико Росберг, футбольный клуб "Лестер", сборные Фиджи по регби и Исландии по футболу.

В номинации "Команда года" представлены футбольные сборные Бразилии и Португалии, футбольный клуб "Реал", баскетбольный "Кливленд" и "Мерседес" из "Формулы-1".

Также будут вручены награды в номинациях "Лучший спортсмен-паралимпиец", "Action спортсмен года" и "Возвращение года".