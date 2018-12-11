11:39 | Хроника

Белоруссия и Россия подпишут программу сотрудничества в физкультуре и спорте на два года

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Сегодня будет подписана программа сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках Союзного государства Белоруссии и России на 2019-2020 годы. Это произойдет на совместном заседании коллегий министерств спорта двух государств.

- Соглашением предусмотрен комплекс мер по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере физкультуры и спорта для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений, - цитирует пресс-службу Министерства спорта и туризма Белоруссии.

В заседании будут участвовать министры спорта двух стран Сергей Ковальчук и Павел Колобков. Будут обсуждаться вопросы подготовки ко II Европейским играм в Минске в июне 2019 года. Также планируется, что российская сторона поделится опытом проведения ЧМ-2018.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5896654

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