20 тысяч сербских фанатов и хоккеисты

Международная федерация хоккея (ИИХФ), как сообщал "СЭ", дала объяснения по поводу запрета на минуту молчания в память о погибших в катастрофе лайнера ТУ-154 перед матчем сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира-2017 в Торонто. Поединок состоялся на следующий день после трагедии.

"Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею", - приводит RT заявление ИИХФ.

Напомним, что 25 декабря рано утром над Черным морем в районе Сочи произошла катастрофа самолета ТУ-154, который вылетел из аэропорта Адлер в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа.

Накануне память погибших при крушении ТУ-154 почтили болельщики "Црвены Звезды" - перед домашним матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА. Фанаты исполнили сербскую народную песню Tamo daleko, которая была в репертуаре хора имени Александрова. "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе", - было написано на баннере на трибуне.

Проведение минуты молчания 25 и 26 декабря было объявлено на матчах регулярного чемпионата КХЛ, на матчах чемпионата России по хоккею с мячом, на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне, перед показательными выступлениями фигуристов на чемпионате России в Челябинске и других мероприятиях в разных видах спорта. В связи с трауром 26 декабря было отменено шоу олимпийских чемпионок по синхронному плаванию в Москве, выступление перенесли на 9 января.