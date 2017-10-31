Вице-президент ШФМ: "Крамник по праву включен в состав шахматного турнира претендентов

Вице-президент Шахматной федерации Москвы (ШФМ) Сергей Смагин назвал логичным решение пригласить россиянина Владимира Крамника на турнир на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине. Смагин также добавил, что шахматист находится в числе фаворитов этого соревнования.

– Включение Владимира Крамника в число участников турнира претендентов логично, ведь он по рейтингу является третьим шахматистом мира, – цитирует "Р-Спорт" Смагина. – И в турнире сыграют все действительно сильнейшие гроссмейстеры мира. На матч с чемпионом мира выйдет воистину сильнейший шахматист. И это будет очень справедливо.

Что касается шансов Крамника, я бы поделил участников на турнира на две группы – фаворитов и шахматистов, которые потенциально могут выиграть турнир. К первым я отнесу тех, кто показывает стабильные результаты в этом году: Ароняна и француза Максима Вашье-Лаграва, который, уверен, выйдет через турнир Гран-при. А остальные при определенных обстоятельствах могут выиграть турнир. В том числе и Крамник с его колоссальным опытом, своей системой подготовки и своим видением шахмат.

Знаете, когда в 2013 году Владимир играл в турнире претендентов в Лондоне, многие говорили о его последнем шансе. А он тогда разделил первое-второе место с Карлсеном и уступил победу только по дополнительным показателям. И я не назову это последним шансом, для него это один из важнейших турниров. И для него, как и для любого другого участника, задача только одна – победа. В таком турнире второе место не оценивается.

Напомним, что турнир претендентов на звание чемпиона мира, на котором определится соперник действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена​, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Призовой фонд составит 420 тысяч евро.