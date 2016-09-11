В ФИДЕ опровергли просьбу Илюмжинова об американском гражданстве

Директор представительства ФИДЕ в России Берик Балгабаев заявил, что глава федерации Кирсан Илюмжинов не просил предоставить ему гражданство США. Ранее сам Илюмжинов заявил, что намерен получить гражданство для того, чтобы его иск к Минфину США рассматривал американский суд. Илюмжинов был включен в санкционный список Минфина США. Глава ФИДЕ посчитал это несправедливым и подал иск на министерство. Он требует извинений и компенсации в размере 50 миллиардов долларов.

- Информация, что Кирсан Николаевич попросил гражданства США, – это передергивание фактов, - цитирует "Р-Спорт" Балгабаева. - Он не делал этого, просто он выразил готовность рассмотреть вариант принятия, если это понадобится для защиты его интересов на территории США.