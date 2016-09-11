Илюмжинов попросил Обаму предоставить ему гражданство США

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов сообщил, что попросил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство. По его словам, связано это с судебным процессом против него.
Илюмжинов был включен в санкционный список Минфина США. Глава ФИДЕ посчитал это несправедливым и подал иск на министерство. Он требует извинений и компенсации в размере 50 миллиардов долларов. В августе он пытался лично передать свои претензии Минфину США, однако не был пущен на борт самолета.
- Я попросил президента США предоставить мне американское гражданство, чтобы мое дело о включении в санкционный список Минфином США разбирали в местном суде, - цитирует ТАСС Илюмжинова.
Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Кроме того, он долгое время был владельцем элистинского "Уралана", однако впоследствии вынужден был отказаться от клуба.
karlikf1
Иск на 50 миллиардов? Интересно было бы знать, какую он при этом заплатил госпошлину? )))))))
10:50