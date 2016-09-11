Илюмжинов попросил Обаму предоставить ему гражданство США

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов сообщил, что попросил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство. По его словам, связано это с судебным процессом против него.

Илюмжинов был включен в санкционный список Минфина США. Глава ФИДЕ посчитал это несправедливым и подал иск на министерство. Он требует извинений и компенсации в размере 50 миллиардов долларов. В августе он пытался лично передать свои претензии Минфину США, однако не был пущен на борт самолета.

- Я попросил президента США предоставить мне американское гражданство, чтобы мое дело о включении в санкционный список Минфином США разбирали в местном суде, - цитирует ТАСС Илюмжинова.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Кроме того, он долгое время был владельцем элистинского "Уралана", однако впоследствии вынужден был отказаться от клуба.