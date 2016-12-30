Сергей Карякин: "Я верил в победу на чемпионате мира с первого раунда"

Чемпион мира по блицу Сергей Карякин заявил, что верил в победу на турнире с самого первого раунда. Также он отметил, что выигрыш трофея был для него очень важным после поражения от Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

- Я играл хорошо весь турнир. Были взлеты и падения, но в целом провел его на хорошем уровне, - приводит пресс-служба турнира слова Карякина. - Партия в 19-м раунде против Леко была великолепной. Я был бы рад провести такую же партию в рапиде. Конечно, мне отчасти повезло. Но можно вспомнить мою игру с Накамурой, где мне не повезло. Это блиц, все может случиться.

Перед финальным раундом мне было нечего терять. Я знал, что Баадур не будет играть на ничью. Но я смог собраться и победить.

Этот трофей для меня очень важен. После поражения за титул чемпиона мира мне нужно было сделать что-то для того, чтобы быть довольным. И сейчас я доволен.

- Какая игра была самой сумасшедшей?

- В предпоследнем туре с Войташеком. Он был готов на ничью с самого начала, но мне нужна была победа. В итоге я стал слишком часто ошибаться и едва не проиграл.

- Перед началом турнира вы верили, что можете победить?

- Я верил в это с первого же раунда. Зачем еще бороться? Я думал, что после поражения Карлсену на тай-брейке удача вернется ко мне.

Карякин выиграл чемпионат мира по блицу