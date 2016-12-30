18:55 | ШАХМАТЫ

Карякин выиграл чемпионат мира по блицу

0
0
0
13

Российский шахматист Сергей Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу. На турнире в Дохе 26-летний россиянин по дополнительным показателям опередил норвежца Магнуса Карлсена (у обоих гроссмейстеров – по 16,5 очка), которого он обыграл в одной из партий в четверг. После 20 партии Карлсен опережал Карякина на пол-очка, но норвежец сыграл вничью с венгером Петером Леко, а россиянин победил Баадура Джобаву из Грузии.

Третье место занял еще один представитель России – 20-летний Даниил Дубов, который по дополнительным показателям опередил американца Хикару Накамуру и прошлогоднего чемпиона россиянина Александра Грищука – у троих по 14,5 балла.

Напомним, что в ноябре Карякин на тай-брейке уступил Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам.

0
0
0
13
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

Иппон2

Сережа по этим правилам игры в шахматы стал первым, поздравляю его!

20:17

ЮКИ

МОЛОДЕЦ!!

20:14

Хрю-хрю

Сергей красавец! Проиграл всего одну партию (Накамуре) из 21. Великолепный результат, тем более, что из сильнейших отсутствовали лишь Каруана, Со и Крамник. Но они в блице не так сильны.

20:13

Айртон

.

20:04

Айртон

Ложка дорога к обеду!))

19:59

pojarniy

Умница.

19:47

tryam

да слил он Карлсену концовку..слишком много денег зарядили на норвежца

19:46

super_bear

Сережа,молодец! ) Еще одно достижение в копилку ) осталось самое главное...)

19:31

NF

Флаг в руки Карякину: когда нужно было реально решать вопрос в Нью-Йорке, Карякин не сделал того, что нужно было сделать. А очередной рядовой ЧМ шахматную корону вдогонку не дает...

19:30

васятка

на допинг его надо срочно проверить.

19:27

Старожил футбола

snn_nik, партии видел? За турниром следил? Или заголовки СЭ в экстаз привели? Карлсен поделил 1 место и в рапиде и в блице. Карякин в рапиде был ближе к 40 месту, а в блице поделил с Карлсеном на равне, поделил первое место с ним. Партию у Карлсена выиграл далеко не красивую (зевок). Желаю Карякину расти и добиваться успехов! Но пока он не прямой конкурент чемпиону мира, а среди 4-5 возможных кандидатов.

19:17

snn_nik

Было красиво :) Уделал Карлсена и лично и в итоге. Подарок сам себе не на ДР, а к НГ сделал :)

19:05

СереХа

Лучший.

19:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ