Карякин выиграл чемпионат мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу. На турнире в Дохе 26-летний россиянин по дополнительным показателям опередил норвежца Магнуса Карлсена (у обоих гроссмейстеров – по 16,5 очка), которого он обыграл в одной из партий в четверг. После 20 партии Карлсен опережал Карякина на пол-очка, но норвежец сыграл вничью с венгером Петером Леко, а россиянин победил Баадура Джобаву из Грузии.
Третье место занял еще один представитель России – 20-летний Даниил Дубов, который по дополнительным показателям опередил американца Хикару Накамуру и прошлогоднего чемпиона россиянина Александра Грищука – у троих по 14,5 балла.
Напомним, что в ноябре Карякин на тай-брейке уступил Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам.
Иппон2
Сережа по этим правилам игры в шахматы стал первым, поздравляю его!
20:17
ЮКИ
МОЛОДЕЦ!!
20:14
Хрю-хрю
Сергей красавец! Проиграл всего одну партию (Накамуре) из 21. Великолепный результат, тем более, что из сильнейших отсутствовали лишь Каруана, Со и Крамник. Но они в блице не так сильны.
20:13
Айртон
.
20:04
Айртон
Ложка дорога к обеду!))
19:59
pojarniy
Умница.
19:47
tryam
да слил он Карлсену концовку..слишком много денег зарядили на норвежца
19:46
super_bear
Сережа,молодец! ) Еще одно достижение в копилку ) осталось самое главное...)
19:31
NF
Флаг в руки Карякину: когда нужно было реально решать вопрос в Нью-Йорке, Карякин не сделал того, что нужно было сделать. А очередной рядовой ЧМ шахматную корону вдогонку не дает...
19:30
васятка
на допинг его надо срочно проверить.
19:27
Старожил футбола
snn_nik, партии видел? За турниром следил? Или заголовки СЭ в экстаз привели? Карлсен поделил 1 место и в рапиде и в блице. Карякин в рапиде был ближе к 40 месту, а в блице поделил с Карлсеном на равне, поделил первое место с ним. Партию у Карлсена выиграл далеко не красивую (зевок). Желаю Карякину расти и добиваться успехов! Но пока он не прямой конкурент чемпиону мира, а среди 4-5 возможных кандидатов.
19:17
snn_nik
Было красиво :) Уделал Карлсена и лично и в итоге. Подарок сам себе не на ДР, а к НГ сделал :)
19:05
СереХа
Лучший.
19:03