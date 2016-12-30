Карякин выиграл чемпионат мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу. На турнире в Дохе 26-летний россиянин по дополнительным показателям опередил норвежца Магнуса Карлсена (у обоих гроссмейстеров – по 16,5 очка), которого он обыграл в одной из партий в четверг. После 20 партии Карлсен опережал Карякина на пол-очка, но норвежец сыграл вничью с венгером Петером Леко, а россиянин победил Баадура Джобаву из Грузии.

Третье место занял еще один представитель России – 20-летний Даниил Дубов, который по дополнительным показателям опередил американца Хикару Накамуру и прошлогоднего чемпиона россиянина Александра Грищука – у троих по 14,5 балла.

Напомним, что в ноябре Карякин на тай-брейке уступил Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам.