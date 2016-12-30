22:42 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Не в этот раз, мистер Карлсен"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин с юмором прокомментировал свою победу на мировом первенстве по блицу.

 
Сегодня. Доха. Призеры чемпионата мира по блицу: (слева-направо) Даниил ДУБОВ (бронза), Сергей КАРЯКИН (золото) и Магнус КАРЛСЕН (серебро)."Теперь критики Карякина замолчат"

По итогам 21 партий Карякин занял первое место, набрав 16,5 очков. Столько же очков набрал чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, уступивший Карякину по дополнительным показателям, в очной встрече между ними победу одержал россиянин.

"Не в этот раз, мистер Карлсен", - написал Карякин на своей странице в твиттере

Напомним, в ноябре Карякин и Карлсен разыграли между собой за мировую шахматную корону. Норвежец сохранил свой титул после ничьей по итогам 12 партий с классическим контролем времени и победы на тай-брейке.

 

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Материалы REN-TV

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